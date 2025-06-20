شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 19 – 6 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 – 6 – 2025 فى مقدمتها، الأهلي يخسر بثنائية نظيفة من بالميراس فى كأس العالم للأندية.

الأهلي يخسر بثنائية نظيفة من بالميراس فى كأس العالم للأندية.. صور

خسر فريق الكرة بالنادي الأهلي بثنائية نظيفة من بالميراس البرازيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بأمريكا.

تعرف على سبب توقف مباراة الأهلي وبالميراس.. تنبيه طوارئ في ملعب ميتلايف

توقفت مباراة فريق الأهلي أمام نظيره بالميراس البرازيلي، والتي تجمعهما اليوم الخميس، على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

إبراهيم عادل سبب فشل انتقال زلاكة للزمالك

ابتعد محمود زلاكة لاعب فريق بيراميدز، من دائرة المرشحين للانضمام لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم المفاوضات التي قام بها الزمالك خلال الفترة الماضية لضم اللاعب ن في ظل الحاجة إلى جهوده بميت عقبة.

بحضور أبو ريدة.. الأهلي وبالميراس يتبادلان الدروع قبل مباراتهما بمونديال الأندية.. صور

حرص خالد مرتجي نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس البعثة في أمريكا على تبادل الدرع مع مسئولي نادي بالميراس البرازيلي بحضور هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، قبل مباراة الفريقين والتي تجمعهما اليوم الخميس على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

الزمالك يفاضل بين 5 مدربين لقيادة الفريق

يسابق مسئولو الزمالك الزمن لإنهاء ملف المدير الفني للفريق، والمقرر أن يتولى المهمة الفنية للفريق في الموسم الجديد بعد انتهاء تعاقد أيمن الرمادى مع الفريق بالتتويج ببطولة كأس مصر.

غزل المحلة يعلن رسمياً تعيين علاء عبدالعال مديراً فنياً للفريق

أعلنت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تعيين علاء عبدالعال مديراً فنياً للفريق الأول استعدادا لإنطلاق مباريات الدورى المصرى الموسم المقبل مطلع أغسطيس القادم.

نور الشربيني أسطورة الاسكواش تزور " الخليج 365" بعد تتويجها ببطولة العالم

زارت البطلة المصرية وأسطورة الاسكواش، نور الشربيني بطلة العالم، مقر مؤسسة ”الخليج 365”، اليوم الخميس، رفقة شقيقها عمر الشربيني، وكان فى استقباله قيادات الجريدة في مقدمتهم ، علا الشافعي رئيس التحرير، ودندراوي الهواري رئيس التحرير التنفيذي،ومحمود جاد رئيس التحرير التنفيذي وعاطف العربي رئيس قطاع الرياضة.