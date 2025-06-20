شكرا لقرائتكم خبر عن فرص صعود الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية بعد الهزيمة من بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

خسر الأهلي من بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويحتاج الأهلي للفوز في المباراة الأخيرة بدور المجموعات على حساب بورتو البرتغالي مع فوز أو تعادل بالميراس مع إنتر ميامي في تلك المباراة، شريطة أن يفوز بورتو على إنتر ميامي في المباراة التي تجمعهما اليوم بالجولة الثانية لمونديال الأندية.

ويملك الأهلي نقطة وحيدة بعد التعادل مع انتر ميامي في الجولة الأولى، قبل أن يخسر من بالميراس.

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وضم تشكيل الأهلي، لمباراة بالميراس كلاً من:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل بالميراس، كالتالي: ويفيرتون، خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي، أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا ، فاكوندو توريس – فيتور روكي وإستيفاو.

وأدار مباراة الليلة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.