الامارات | «الجنسية المغربية» الأكثر تمثيلاً للكرة العربية في «مونديال الأندية 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسجل لاعبو المغرب حضوراً قوياً في «كأس العالم للأندية 2025»، من خلال احتلالهم صدارة اللاعبين العرب الأكثر تمثيلاً بإجمالي 31 لاعباً، في الأندية المنافسة على لقب البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة حتى 13 الشهر المقبل.

ويُشكل فريق الوداد، ممثل المغرب في هذه النسخة، القاعدة الأوسع للحضور المغربي، بـ 18 لاعباً من أصل 30 لاعباً مسجلاً في قائمته، فيما يسجل بقية اللاعبين المغاربة الـ13، حضورهم مع أندية أوروبية وخليجية كبرى، وفي مقدمتهم نجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، وصانع ألعاب ريال مدريد، إبراهيم دياز، إضافة إلى ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، وسفيان رحيمي في صفوف العين الإماراتي.

وتحفل النسخة الحالية بمشاركة خمسة أندية عربية، هي الوداد المغربي، والهلال السعودي، والعين الإماراتي، والأهلي المصري، والترجي التونسي.

وتتشارك السعودية وتونس المرتبة الثانية على صعيد اللاعبين العرب بـ25 لاعباً لكل منهما، ومن خلفهم مصر (23 لاعباً)، وثمانية لاعبين إماراتيين، وأربعة جزائريين، ولاعب فلسطيني، ولاعب سوري.

وتتصدر البرازيل قائمة الجنسيات المشاركة في البطولة بإجمالي 142 لاعباً، تلتها الأرجنتين بـ104 لاعبين، ثم إسبانيا 54 لاعباً، والبرتغال 49 لاعباً، فيما جاءت الولايات المتحدة والمكسيك في المركزين الخامس والسادس توالياً بـ42 و40 لاعباً، وتحتل فرنسا المركز السابع (37 لاعباً)، متقدمة بفارق ضئيل على ألمانيا وإيطاليا بإجمالي (36 لاعباً)، فيما تتقاسم المغرب المركز الـ10 مع جنوب إفريقيا في العدد ذاته (31 لاعباً).