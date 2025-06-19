شكرا لقرائتكم خبر عن العقدة مستمرة.. الأهلي يتعثر أمام الأندية البرازيلية للمرة السادسة فى 7 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت عقدة فريق الأهلي أمام الأندية البرازيلية بعد الهزيمة من نظيره بالميراس البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

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والتقى الأهلى مع الأندية البرازيلية 7 مرات، خسر 6 مباريات، وتعادل في مباراة فاز فيها بمباراة واحدة بركلات الترجيح، حيث البداية كانت فى ديسمبر 2006، قدم الأهلى ملحمة أمام إنترناسيونالى الأمريكى، ولكنه خسر بثنائية مقابل هدف فى العاصمة اليابانية طوكيو، قبل أن يتوّج إنترناسيونالى باللقب فى النهاية على حساب برشلونة.

وفى 2012 تأهل الأهلى إلى نصف النهائى ليواجه كورنثيانز البرازيلى بطل كوبا ليبارتادوريس، لكنه خسر بهدف نظيف، وتأهل كورنثيانز بهدف باولو جيريرو، ليلاقى تشيلسى فى النهائى، ويفوز بهدف نظيف، بينما يخسر الأهلى المركز الثالث أمام مونتيرى 2\0.

الانتصار الوحيد كان فى 2020، كانت المباراة الوحيدة التى تمكن فيها الأهلى من تخطى فريق برازيلى بعد التعادل السلبى مع بالميراس، والفوز بركلات الترجيح 3\2 فى مونديال قطر.

فى نسخة 2021، تكررت المواجهة بين الأهلى وبالميراس، وخسر الأهلى المواجهة بثنائية نظيفة، ليلة طرد أيمن أشرف، والتى مهدت الطريق للأهلى إلى البرونزية الثالثة، بعد الفوز على الهلال فى مباراة المركز الثالث 2022، واجه فريق الأهلى نظيره فلامنجو البرازيلى فى مباراة المركز الثالث، وفاز بطل كوبا ليبارتدويس بـ4\2.

آخر مواجهة قبل لقاء اليوم، كانت فى ديسمبر الماضى 2023 عندما تأهل فلومينينسى البرازيلى إلى نهائى مونديال الأندية بعد فوزه على الأهلى بهدفين دون رد.

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وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، والهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه، وسام أبو علي.

بينما ضم تشكيل بالميراس كل من: "ويفرتون، جياي، أنيبال مورينو، ريوس، فيتور روكي، جوستافو جوميز، فاكوندو توريس، بيكريز، رافائيل فيجا، موريلو وإستيفاو".

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

انتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، بتعادل الأهلي مع انتر ميامي بدون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بالميراس وبورتو.

اللقاء كان الثالث بين الفريقين في تاريخ البطولة.. اللقاء الأول في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية نسخة 2020، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، وفاز الأهلي 3-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز بالميدالية البرونزية، وكان اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وفاز بالميراس بهدفين لا شىء.

وتقام كأس العالم للأندية هذا العام 2025 بنظام جديد، حيث تقام البطولة كل أربع سنوات بنظام كأس العالم للمنتخبات، يشارك 32 فريقاً تمثل قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة معاً بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد فريقان من كل مجموعة بإجمالي ستة عشر فريقاً ليبدأ دور الستة عشرة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.