شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة الأندية يزور مصطفى رياض بالمستشفى ويتحمل تكاليف علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على زيارة مصطفى رياض نجم مصر والترسانة الأسبق فى المستشفى، للاطمئنان عليه بعد تعرض نجم الشواكيش لوعكة صحية استدعت نقله للمستشفى.

وأصر رئيس رابطة الأندية على تحمل تكاليف علاج مصطفى رياض، مؤكدا أنه أقل شيء يقدم لنجم كبير قدم الكثير لمنتخب مصر.

ونُقل مصطفى رياض نجم الترسانة والمنتخب الوطنى الوطنى الأسبق، لأحد مستشفيات المهندسين وهو في حالة خطرة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أثرت على صحته بشكل عام وأدت لضرورة نقله لأحد المستشفيات.

وعلى الفور قام نجوم الترسانة القدامى الذين زاملوا مصطفى رياض وعلى رأسهم محمود حسن وحسن على وشاكر عبد الفتاح بالذهاب للمستشفى للاطمئنان على زميلهم الأسبق الذى كان أحد أفضل لاعبى مصر عبر التاريخ.

وفاز مصطفى رياض بلقب هداف الدورى مرتين، في موسمى 61 – 62 ، 63 – 64، ونجح مع زميله بالفريق حسن الشاذلى في تحقيق لقب هداف الدوري بالتبادل خمسة مواسم متتالية، وهو ما لم يستطع تحقيقه أى فريق آخر، وهو أحد أعضاء قائمة نادى المائة بالدورى المصرى في المركز الرابع برصيد 123 هدفا.

ويعد مصطفى رياض هداف مصر التاريخى فى الأولمبياد برصيد 6 أهداف والتى أحرزها فى أولمبياد طوكيو عام 1964.