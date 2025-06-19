شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل فريدة بهنسى ولينا حليقة لنهائيات بطولة العالم للجمباز الإيقاعى فى بلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت فريدة بهنسي ولينا حليقة لاعبتا منتخب مصر لناشئات الجمباز الإيقاعي إلى نهائيات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي المقامة خلال الفترة من 18 وحتى 21 يونيو الجاري بالعاصمة البلغارية صوفيا، بمشاركة 167 لاعبة من 68 دولة على مستوى العالم.

وتأهلت فريدة بعد أن جاءت في المركز الثالث في أداة الصولجان خلف لاعبتى المنتخب الأسترالي والأمريكي على الترتيب، لتقترب بقوة من تحقيق ميدالية عالمية لمصر في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي.

وسبق وحققت فريدة مشاركات هامة في العديد من البطولات الدولية محققة ميداليات أيضًا هامة، والآن تطمح إلى تحقيق ما هو أفضل من ذلك وتمثيل البعثة المصرية بأفضل طريقة ممكنة.

بينما تأهلت لينا حليقة إلى النهائيات بعد أن جاءت في المركز الخامس في أداة الشريطة بالنمنافسات المؤهلة إلى نهائيات بطولة العالم.

وقدمت لينا نفسها بتحقيق ميداليات هامة في العديد من البطولات الدولية، وتسعى إلى الدخول في المراكز الثلاثة الأولى في النهائيات لتحقيق ميدالية جديدة لمصر في المنافسات العالمية.

وتسعى بطلات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي للناشئات إلى تحقيق مشاركة قوية وتنافسية مع تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق انجاز جديد للجمباز الإيقاعي.