شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخسر بثنائية نظيفة من بالميراس فى كأس العالم للأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

خسر فريق الكرة بالنادي الأهلي بثنائية نظيفة من بالميراس البرازيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بأمريكا.



جانب من المباراة



حمدى فتحى

بهذه النتيجة رفع بالميراس رصيده إلى 4 نقاط حصدها من التعادل مع بورتو والفوز على الأهلي، فيما تجمّد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الإولى ،وسيتم حسم الفريقين المتأهلين عن هذه المجموعة لدور الـ16 عقب ختام منافسات الدور الأول فجر الثلاثاء المقبل حينما يلتقي الأهلي مع بورتو البرتغالي وبالميراس مع إنتر ميامي.



خروج لاعبى الأهلى



زيزو مباراة الأهلى وبالميراس

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا.. وضم الأهلي، للمباراة كلاً من:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي. فيما جاء تشكيل بالميراس، كالتالي: ويفيرتون، خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي، أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا ، فاكوندو توريس – فيتور روكي وإستيفاو. وأدار المباراة ، الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة وعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما تولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.

مباراة الأهلى وبالميراس تريزيجه

مباراةهة بالميراس والأهلى كأس العالم للأندية