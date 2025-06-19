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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخسر بثنائية نظيفة من بالميراس فى كأس العالم للأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ سليمان النقر - تصوير محمد الحصرىالخميس، 19 يونيو 2025 09:51 م
خسر فريق الكرة بالنادي الأهلي بثنائية نظيفة من بالميراس البرازيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بأمريكا.
جانب من المباراة
حمدى فتحى
بهذه النتيجة رفع بالميراس رصيده إلى 4 نقاط حصدها من التعادل مع بورتو والفوز على الأهلي، فيما تجمّد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الإولى ،وسيتم حسم الفريقين المتأهلين عن هذه المجموعة لدور الـ16 عقب ختام منافسات الدور الأول فجر الثلاثاء المقبل حينما يلتقي الأهلي مع بورتو البرتغالي وبالميراس مع إنتر ميامي.
خروج لاعبى الأهلى
زيزو مباراة الأهلى وبالميراس
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وأدار المباراة ، الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة وعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما تولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.
مباراة الأهلى وبالميراس تريزيجه
مباراةهة بالميراس والأهلى كأس العالم للأندية
جاءت بداية المباراة حماسية من الأهلي الذي ضغط مُبكراً ونشط المارد الأحمر عن طريق تريزيجيه ووسام وبن رمضان ولعب أكثر من مرة لكن دون خطورة حقيقية ، فيما اعتمد الفريق البرازيلي على الهجمات المرتدة.
توقف اللعب لمدة دقيقة تقريباً بسبب علاج وسام أبو علي الذي تعرض لإصابة نتيجة كرة مشتركة مع أحد لاعبي بالميراس قبل أن يواصل اللاعب المشاركة في المباراة عقب تلقي العلاج.
استعاد بالميراس السيطرة على المباراة وفرض نفسه على اللقاء، وأشهر الحكم الأنجليزي تايلور بطاقة حمراء للاعب بالميراس فيجا بعد تدخله العنيف ضد أحمد سيد زيزو لكن بعد الرجوع إلى غرفة تقنية الفيديو "الفار" تم إلغاء الطرد والإكتفاء ببطاقة صفراء، ونشط أداء الأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول مع هجمات مُتباعدة من الفريق البرازيلي ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة قبل أن ينال يحيى عطية الله بطاقة صفراء أخرى لنفس السبب بعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ارتقاع درجه الحراره فى ملعب المباراه
الأهلى بالميراس
الجمهور يساند النادى الأهلى
تريزيجيه
الشوط الثاني
جاءت بداية الشوط الثاني قوية من جانب الفريق البرازيلي الذي تقدم بهدف عكسي حيث سجل وسام أبو علي مهاجم الأهلي هدف بالخطأ في مرماه من رأسية أرتقى إليها مع اشرف داري لتسكن شباك الشناوي..بعد الهدف حاول الأهلي العودة للمباراة لكن الإيقاع كان بطيء للغاية.
استغل بالميراس بُطئ الأهلي وسجل هدفاً ثانياً من هجمة مرتدة حيث سجل البديل مانويل لوبيز في الدقيقة 58 وواصل الضغط بعد التقدم بثنائية نظيفة.توقف المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية
وتوقفت المباراة قرابة الـ40 دقيقة بسبب سوء الجوية قبل أن يتم أستكمالها بـ4 تغييرات أهلاوية ، هي محمد مجدي أفشة وبن شرقي وبيكهام وجراديشار بدلاً من تريزيجيه ووسام أبو علي وأشرف داري وحمدي فتحي.
حاول الأهلي تسجيل الهدف الأول لكن بدون جدوى بل أن الفريق البرازيلي واصل الضغط على مرمى الأهلي وسط تراجع من لاعبي الأحمر، ونال مروان عطية بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 79، ونشط أداء الأهلي إلى حد ما وسدد أفشة كرة ضعيفة على مرمى الفريق البرازيلي وشارك حسني الشحات في الدقيقة 87 بدلاً من يحيى عطية الله ، وتواصل أداء الفريقين بدون قوة هجومية إلى أن ينتهي اللقاء بفوز بالميراس بثنائية نظيفة.
محمد هانى
مشجعين بالميراس البرازيلي
نزول الشناوى أرض الملعب
وسام أبو على مباراة الأهلى وبالميراس
وسام أبو على
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