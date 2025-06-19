شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح باب الاشتراك في كأس مصر.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن فتح باب الاشتراك في مسابقة كأس مصر للموسم الكروي الجديد 2025/2026، وذلك بموجب خطاب رسمي صادر عن إدارة المسابقات بالاتحاد.

وحدد الخطاب، الموجه إلى فروع الاتحاد المصري لكرة القدم (أندية القسم الأول، الثاني، الثالث، والرابع)، ومديرهم التنفيذي، شروط وقيمة الاشتراك في البطولة.

وجاء في الخطاب، الذي يحمل تاريخ 2025/6/9، ما يلي:

للقسم الأول: تبلغ قيمة الاشتراك 5000 جنيه مصري "خمسة آلاف جنيها لا تُرد للاتحاد المصري". للقسم الثاني والثالث والرابع: تبلغ قيمة الاشتراك 1000 جنيه مصري "ألف جنيها تُسدد للاتحاد".

كما نوه الخطاب إلى أن آخر موعد لسداد الاشتراك هو يوم الاثنين الموافق 2025/8/18.

ودعا الاتحاد الأندية الراغبة في المشاركة إلى إخطار الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بذلك، مع موافاتهم بالإيصال الدال على سداد رسم الاشتراك، وأيضًا اللاعب الأساسي والاحتياطي الذي سيشارك في مباريات الكأس.

واختتم الخطاب بتأكيد ضرورة الالتزام بالموعد المحدد وإنجاز المهام، مشددًا على أن من يتخلف لن يتمكن من الاشتراك.

يأتي هذا الإعلان في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد، حيث تسعى الأندية المصرية من مختلف الدرجات للتنافس على لقب كأس مصر، أحد أعرق البطولات في الكرة المصرية.