شكرا لقرائتكم خبر عن لوائح فيفا تحكم مصير مباراة الأهلي وبالميراس المتوقفة في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت مباراة فريق الأهلي أمام نظيره بالميراس البرازيلي، في الدقيقة 61 المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس، على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

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في أعقاب التوقف المفاجئ لمباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي في ملعب ميتلايف بسبب سوء الأحوال الجوية وتنبيه الطوارئ، يطرح التساؤل حول السيناريو المحتمل في حال حدوث موقف مشابه خلال بطولة رسمية بحجم كأس العالم للأندية.

تستعرض لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) هذا الوضع بتفصيل، وتحديدًا في دليل لوائح المسابقة (Regulations of the FIFA Club World Cup).

وفقًا لـ المادة 5 (حالات القوة القاهرة) و المادة 13 (المباريات المتوقفة) من لوائح كأس العالم للأندية، يتم التعامل مع حالات توقف المباريات بسبب ظروف قاهرة، مثل سوء الأحوال الجوية، على النحو التالي:

أولًا: محاولة الاستئناف الفوري:

في حال توقف المباراة بعد بدايتها بسبب ظروف قهرية كالطقس السيئ، يتم في المقام الأول محاولة استئناف المباراة في أقرب وقت ممكن. قد يكون ذلك في نفس اليوم أو في اليوم التالي.

الأهم هو أن المباراة ستُستأنف من نفس الدقيقة التي توقفت عندها، مع الحفاظ على نفس النتيجة، وعدد اللاعبين داخل الملعب، وجميع الإنذارات أو البطاقات التي تم إصدارها قبل التوقف.

لا تُعاد المباراة من البداية إلا إذا قررت لجنة المسابقات أو إدارة البطولة خلاف ذلك لأسباب تنظيمية خاصة تستدعي ذلك.

ثانيًا: إعادة الجدولة أو الإلغاء في حال التعذر:

إذا تعذر استئناف المباراة المتوقفة خلال 24 ساعة من موعد توقفها الأصلي، فإن لجنة التنظيم المحلي، بالتشاور مع إدارة المسابقات في FIFA، ستقوم بإعادة جدولة المباراة في موعد جديد.

ومع ذلك، في حال تعذر إقامة المباراة بشكل نهائي على الإطلاق، تمتلك اللجنة المنظمة صلاحية اتخاذ قرار بإلغاء المباراة بالكامل، أو اعتماد نتيجتها وقت التوقف.

وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، والهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه، وسام أبو علي.

بينما ضم تشكيل بالميراس كل من: "ويفرتون، جياي، أنيبال مورينو، ريوس، فيتور روكي، جوستافو جوميز، فاكوندو توريس، بيكريز، رافائيل فيجا، موريلو وإستيفاو".

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

انتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، بتعادل الأهلي مع انتر ميامي بدون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بالميراس وبورتو.

اللقاء هو الثالث بين الفريقين في تاريخ البطولة.. اللقاء الأول في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية نسخة 2020، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، وفاز الأهلي 3-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز بالميدالية البرونزية، وكان اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وفاز بالميراس بهدفين للاشئ.

وتقام كأس العالم للأندية هذا العام 2025 بنظام جديد، حيث تقام البطولة كل أربع سنوات بنظام كأس العالم للمنتخبات، يشارك 32 فريقاً تمثل قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة معاً بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد فريقان من كل مجموعة بإجمالي ستة عشر فريقاً ليبدأ دور الستة عشرة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.