75 دقيقة.. بالميراس يواصل الضغط بعد التقدم بثنائية والأهلي يبحث عن هدف أول

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي المقامة حالياً على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية والنتيجة تقدم بالميراس بثنائية نظيفة.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية من الأهلي الذي ضغط مُبكراً ونشط المارد الأحمر عن طريق تريزيجيه ووسام وبن رمضان ولعب أكثر من مرة لكن دون خطورة حقيقية ، فيما اعتمد الفريق البرازيلي على الهجمات المرتدة.

توقف اللعب لمدة دقيقة تقريباً بسبب علاج وسام أبو علي الذي تعرض لإصابة نتيجة كرة مشتركة مع أحد لاعبي بالميراس قبل أن يواصل اللاعب المشاركة في المباراة عقب تلقي العلاج.

استعاد بالميراس السيطرة على المباراة وفرض نفسه على اللقاء، وأشهر الحكم الأنجليزي تايلور بطاقة حمراء للاعب بالميراس فيجا بعد تدخله العنيف ضد أحمد سيد زيزو لكن بعد الرجوع إلى غرفة تقنية الفيديو "الفار" تم إلغاء الطرد والإكتفاء ببطاقة صفراء، ونشط أداء الأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول مع هجمات مُتباعدة من الفريق البرازيلي ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة قبل أن ينال يحيى عطية الله بطاقة صفراء أخرى لنفس السبب بعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني قوية من جانب الفريق البرازيلي الذي تقدم بهدف عكسي حيث سجل وسام أبو علي مهاجم الأهلي هدف بالخطأ في مرماه من رأسية أرتقى إليها مع اشرف داري لتسكن شباك الشناوي..بعد الهدف حاول الأهلي العودة للمباراة لكن الإيقاع كان بطيء للغاية.

استغل بالميراس بُطئ الأهلي وسجل هدفاً ثانياً من هجمة مرتدة حيث سجل البديل مانويل لوبيز في الدقيقة 58 وواصل الضغط بعد التقدم بثنائية نظيفة.

توقف المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية

وتوقفت المباراة قرابة الـ40 دقيقة بسبب سوء الجوية قبل أن يتم أستكمالها بـ4 تغييرات أهلاوية ، هي محمد مجدي أفشة وبن شرقي وبيكهام وجراديشار بدلاً من تريزيجيه ووسام أبو علي وأشرف داري وحمدي فتحي.

حاول الأهلي تسجيل الهدف الأول لكن بدون جدوى بل أن الفريق البرازيلي واصل الضغط على مرمى الأهلي وسط تراجع من لاعبي الأحمر.

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ويضم الأهلي، للمباراة كلاً من:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل بالميراس، كالتالي: ويفيرتون، خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي، أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا ، فاكوندو توريس – فيتور روكي وإستيفاو.