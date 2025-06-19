شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقرر عدم تجديد إعارة الثلاثي كناريا والبدري ورجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادي سموحة على عدم تجديد إعارة الثلاثي محمد كناريا لاعب سيراميكا، ومصطفى البدري لاعب الأهلي، ومحمد رجب لاعب الاتحاد السكندري، وذلك بنهاية الموسم الكروي الحالي.

يأتي هذا القرار في إطار سعي النادي السكندري لإعادة هيكلة الفريق وتدعيمه بصفقات جديدة تتناسب مع الرؤية الفنية للموسم القادم.

وقد أمضى اللاعبون الثلاثة فترة إعارة مع سموحة، وشاركوا في بعض مباريات الفريق، لكن يبدو أن الجهاز الفني والإدارة قد توصلا إلى قرار بعدم استمرارهم.

ومن المنتظر أن يعود محمد كناريا إلى فريقه الأصلي سيراميكا، بينما سيعود مصطفى البدري لصفوف النادي الأهلي، ويعود محمد رجب إلى الاتحاد السكندري.

واعتمد مجلس إدارة نادي سموحة التشكيل الرسمي للجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

ويقود الجهاز الفني لسموحة أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا، ويعاونه في مهمته أحمد حسام كمدرب عام، وينضم إليهما حسين عامر مدربًا، ومحمد فتحي مدربًا لحراس المرمى. كما تم تعيين الدكتور عبد الحليم كامل مخططًا للأحمال لضمان جاهزية اللاعبين بدنيًا.

على الصعيد الإداري، سيتولى عادل محجوب منصب المدير الإداري، بينما يشغل هشام شيبة منصب مدير شؤون اللاعبين.

أما الجهاز الطبي، فسيرأسه الدكتور رمضان أحمد، ويعاونه الدكتور مفيد خليل كأخصائي علاج طبيعي، كما يضم الجهاز ثلاث مدلكين هم: عبد الرحمن بدر، سعيد حمدين، وأحمد رياض.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الجمعة القادمة. يتمنى مجلس الإدارة وجميع محبي النادي كل التوفيق للفريق في الموسم القادم.