الامارات | توقف مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية بسبب الطقس السيء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقفت مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي، على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأميركية.

وطلب المذيع الداخلي بملعب «ميتلايف» من الجماهير مغادرة الملعب بسبب الطقس السيئ، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البرازيلي بهدفين دون رد.

وكانت مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان الكوري الجنوبي قد تأجل إنطلاقها بسبب الطقس السيء قبل يومين، وهو ما تكرر أمس في مواجهة باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

وجاء قرار الإيقاف عند الدقيقة 60، بعد ظهور سُحُب رعدية كثيفة غطّت سماء المدينة، ما دفع الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإيقاف اللعب فورًا، بناءً على التحذيرات الصادرة من السلطات المنظمة، والتي ألزمت الجماهير واللاعبين بمغادرة المدرجات وأرضية الملعب حفاظًا على السلامة.

وبحسب اللوائح الأمريكية، تُعلق أي مباراة رسمية عند اقتراب عواصف رعدية لمسافة ثمانية أميال من محيط الاستاد، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وفي حال استمرار الحالة الجوية دون تحسن، يتم إلغاء المباراة.

وكان الأهلي متأخراً بهدفين دون رد لحظة توقف اللقاء، حيث جاء الهدف الأول عبر المدافع وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، قبل أن يضيف خوسيه لوبيز الهدف الثاني لبالميراس في الدقيقة 56 من هجمة مرتدة سريعة.

وبدأت المباراة بسيطرة نسبية من الأهلي في الدقائق العشر الأولى، قبل أن يدخل بالميراس أجواء المواجهة، ويهدد مرمى الشناوي بمحاولات خطيرة، أبرزها من النجم الشاب استيفاو.

وشهدت الدقيقة 39 لحظة مثيرة للجدل، حين رفع الحكم بطاقة حمراء في وجه رافائيل فييغا، قبل أن يتراجع عنها ويكتفي بالبطاقة الصفراء بعد تدخل تقنية «الفار».