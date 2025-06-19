شكرا لقرائتكم خبر الدفراوي: قدوتي محمد علي كلاي .. ومتمسك ان امثل مصر والعالم العربي في كافة البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار إلى الرياض، حيث تستضيف القاعة الخضراء الجمعة 4 يوليو المقبل النسخة الثانية من دوري المقاتلين المحترفين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (PFL MENA)، بمشاركة نخبة من أبرز مقاتلي المنطقة، وسيتم بث النزالات مباشرة عبر تطبيق STARZPLAY، مع توفر التذاكر عبر موقع Webook.

ويشارك في الحدث عدد من المقاتلين العرب في نزالات مثيرة أخرى، أبرزها: النزال الرئيسي الاستعراضي بين المصري عمر الدفراوي (5 - 13)، بطل وزن «ويلترويت» لعام 2024، والإيطالي دانييلي ميشيلي (6 - 13)، وصيف بطولة أوروبا .

واوضح الدفراوي عبر المؤتمر الصحفي أنّ مثله الأعلى فى الرياضة محمد على كلاي، ويوم وفاته كان أول يوم فى حياته الرياضة متمنيا أن يكون أسطورة مثله، واضاف ان الاحتراف يعني ان يكون الالتزام " اسلوب حياة " وان النجاح في البطولة يعتمد على العمل بذكاء وليس فقط على القوة البدنية، مشدداً على أهمية إدارة الجهد وتجنب الإصابات خلال المعسكرات التدريبية.

وعن أبرز الألقاب أجاب أنه فى 2021 أحرزت لقبا كبيرا فى مصر وأيضاً لقب كونغ فو، ورصيد فى الملاكمة بدون هزيمة، وخارج مصر لم أهزم ولعبت اكثر من سبع مباريات بدون هزيمة .

وقال رغم اني مستقر حاليا في بالي مقر معسكر التدريب ، وأهلى يعشون فى كندا ، الا اني متمسك أن امثل مصر فى كافة البطولات .

واضاف انه يملك نادي رياضي للتدريب في مصر واشار إلى أن النجم أحمد العوضى والنجم آسر ياسين والنجم عمرو سعد يتدربون مع مدربين اخرين وان الاستعدادت لهؤلاء النجوم لأفلام الأكشن غالبا ما تكون فى هذا المكان.

وتأتي هذه البطولة ضمن جهود رابطة PFL MENA لتعزيز حضور الفنون القتالية المختلطة في العالم العربي، وتوفير منصة تنافسية عالمية تُبرز مواهب المنطقة على أرض المملكة ، ما يعكس التزام رابطة PFL بتوسيع قاعدة اللعبة وتعزيز مكانة المملكة كمركز ريادي للفنون القتالية المختلطة.