شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب توقف مباراة الأهلي وبالميراس.. تنبيه طوارئ في ملعب ميتلايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت مباراة فريق الأهلي أمام نظيره بالميراس البرازيلي، والتي تجمعهما اليوم الخميس، على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

توقفت المباراة عقب صدور تنبيه طارئ من شرطة الولاية بوجود حالة طوارئ شديدة تستدعي إخلاء بعض مناطق الملعب والبحث عن مأوى آمن.

جاء التنبيه على الجماهير داخل الملعب، حيث طُلب من الجماهير المتواجدة في مناطق الجلوس الخارجية والملعب نفسه المغادرة فورًا والتوجه للاحتماء داخل الملعب بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما شدد التنبيه على عدم التجمع عند المداخل واستخدام المساحات المتاحة على المنحدرات لتسهيل عملية الإخلاء، حيث يتواجد موظفو الحدث حاليًا لإرشاد الجماهير ومساعدتهم على التوجه إلى الأماكن الآمنة داخل الملعب.

ولم يتضح بعد موعد استئناف المباراة أو ما إذا كانت ستُلغى بشكل نهائي، حيث تنتظر إدارة الملعب وشرطة الولاية تحسن الأحوال الجوية لضمان سلامة الجميع.

وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، وفي الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، والهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه، وسام أبو علي.

بينما ضم تشكيل بالميراس كل من: "ويفرتون، جياي، أنيبال مورينو، ريوس، فيتور روكي، جوستافو جوميز، فاكوندو توريس، بيكريز، رافائيل فيجا، موريلو وإستيفاو".

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

انتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، بتعادل الأهلي مع انتر ميامي بدون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بالميراس وبورتو.

اللقاء هو الثالث بين الفريقين في تاريخ البطولة.. اللقاء الأول في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية نسخة 2020، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، وفاز الأهلي 3-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز بالميدالية البرونزية، وكان اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وفاز بالميراس بهدفين للاشئ.

وتقام كأس العالم للأندية هذا العام 2025 بنظام جديد، حيث تقام البطولة كل أربع سنوات بنظام كأس العالم للمنتخبات، يشارك 32 فريقاً تمثل قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة معاً بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد فريقان من كل مجموعة بإجمالي ستة عشر فريقاً ليبدأ دور الستة عشرة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.