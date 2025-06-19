شكرا لقرائتكم خبر عن لوبيز يعزز تقدم بالميراس بالهدف الثاني في شباك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أحرز مانويل لوبيز لاعب بالميراس البرازيلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 59 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية؟، لتصبح النتيجة 2 / 0 للفريق البرازيلي.

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ويضم الأهلي، للمباراة كلاً من:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل بالميراس، كالتالي: ويفيرتون، خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي، أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا ، فاكوندو توريس – فيتور روكي وإستيفاو.

ويُدير مباراة الليلة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.