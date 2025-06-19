شكرا لقرائتكم خبر عن بالميراس يتقدم على الأهلي بهدف عكسي من رأسية وسام أبو علي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحرز وسام أبو علي لاعب الأهلي هدف التقدم لفريق بالميراس البرازيلي برأسية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.



ارتقاع درجه الحراره فى ملعب المباراه



الأهلى بالميراس



الجمهور يساند النادى الأهلى

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ويضم الأهلي، للمباراة كلاً من:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.



جمهور النادى الأهلى



زيزو



سقوط وسام أبو على



عمر كمال

فيما جاء تشكيل بالميراس، كالتالي: ويفيرتون، خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي، أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا ، فاكوندو توريس – فيتور روكي وإستيفاو.

ويُدير مباراة الليلة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.



نزول الشناوى أرض الملعب



وسام أبو على مباراة الأهلى وبالميراس