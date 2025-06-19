شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يسعى لتجديد إعارة صامويل أمادي من سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى نادي سموحة جاهدًا لتجديد إعارة لاعب خط الوسط، صامويل أمادي، من نادي سيراميكا للموسم الكروي المقبل، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب مع الفريق السكندري خلال فترة إعارته الحالية.

أصبح صامويل أمادي من الركائز الأساسية في تشكيلة سموحة، ونال ثقة الجهاز الفني والجماهير بفضل قدرته على قطع الكرات، وتوزيع اللعب، والمساهمة الهجومية، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي سموحة للحفاظ على استقرار قوام الفريق وتدعيمه بعناصر الخبرة والكفاءة.

وتشير المصادر إلى أن إدارة سموحة بدأت بالفعل مفاوضات مع نظيرتها في سيراميكا لبحث إمكانية تمديد الإعارة، أو حتى شراء اللاعب بشكل نهائي في حال تعثر اتفاق الإعارة.

واعتمد مجلس إدارة نادي سموحة التشكيل الرسمي للجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

ويقود الجهاز الفني لسموحة أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا، ويعاونه في مهمته أحمد حسام كمدرب عام، وينضم إليهما حسين عامر مدربًا، ومحمد فتحي مدربًا لحراس المرمى. كما تم تعيين الدكتور عبد الحليم كامل مخططًا للأحمال لضمان جاهزية اللاعبين بدنيًا.

على الصعيد الإداري، سيتولى عادل محجوب منصب المدير الإداري، بينما يشغل هشام شيبة منصب مدير شؤون اللاعبين.

أما الجهاز الطبي، فسيرأسه الدكتور رمضان أحمد، ويعاونه الدكتور مفيد خليل كأخصائي علاج طبيعي، كما يضم الجهاز ثلاث مدلكين هم: عبد الرحمن بدر، سعيد حمدين، وأحمد رياض.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الجمعة القادمة. يتمنى مجلس الإدارة وجميع محبي النادي كل التوفيق للفريق في الموسم القادم.