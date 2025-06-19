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شوط سلبي ومُثير بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية.. صور

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  • شوط سلبي ومُثير بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية.. صور 1/11
  • شوط سلبي ومُثير بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية.. صور 2/11
  • شوط سلبي ومُثير بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية.. صور 3/11
  • شوط سلبي ومُثير بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية.. صور 4/11
  • شوط سلبي ومُثير بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية.. صور 5/11
  • شوط سلبي ومُثير بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية.. صور 6/11
  • شوط سلبي ومُثير بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية.. صور 7/11
  • شوط سلبي ومُثير بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية.. صور 8/11
  • شوط سلبي ومُثير بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية.. صور 9/11
  • شوط سلبي ومُثير بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية.. صور 10/11
  • شوط سلبي ومُثير بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية.. صور 11/11

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ سليمان النقر _ تصوير محمد الحصرى

الخميس، 19 يونيو 2025 07:52 م

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي المقامة حالياً على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية بالتعادل السلبي.

الأهلى بالميراس
الأهلى بالميراس

 

الجمهور يساند النادى الأهلى
الجمهور يساند النادى الأهلى

 

زيزو
زيزو

 

جاءت بداية المباراة حماسية من الأهلي الذي ضغط مُبكراً ونشط المارد الأحمر عن طريق تريزيجيه ووسام وبن رمضان ولعب أكثر من مرة لكن دون خطورة حقيقية ، فيما اعتمد الفريق البرازيلي على الهجمات المرتدة.

توقف اللعب لمدة دقيقة تقريباً بسبب علاج وسام أبو علي الذي تعرض لإصابة نتيجة كرة مشتركة مع أحد لاعبي بالميراس قبل أن يواصل اللاعب المشاركة في المباراة عقب تلقي العلاج.

استعاد بالميراس السيطرة على المباراة وفرض نفسه على اللقاء، وأشهر الحكم الأنجليزي تايلور بطاقة حمراء للاعب بالميراس فيجا بعد تدخله العنيف ضد أحمد سيد زيزو لكن بعد الرجوع إلى غرفة تقنية الفيديو "الفار" تم إلغاء الطرد والإكتفاء ببطاقة صفراء، ونشط أداء الأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول مع هجمات مُتباعدة من الفريق البرازيلي ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة قبل أن ينال يحيى عطية الله بطاقة صفراء أخرى لنفس السبب بعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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عمرو كمال
عمرو كمال

 

قفشة ووسام
قفشة ووسام

 

محمد هانى
محمد هانى

 

مشجعين بالميراس البرازيلي
مشجعين بالميراس البرازيلي

 

ويضم الأهلي، للمباراة كلاً من:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.

 

فيما جاء تشكيل بالميراس، كالتالي: ويفيرتون، خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي، أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا ، فاكوندو توريس – فيتور روكي وإستيفاو.

ويُدير المباراة ، الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.

نزول الشناوى أرض الملعب
نزول الشناوى أرض الملعب

 

وسام أبو على مباراة الأهلى وبالميراس
وسام أبو على مباراة الأهلى وبالميراس

 

وسام أبو على
وسام أبو على

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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