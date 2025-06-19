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شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي ومُثير بين الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ سليمان النقر _ تصوير محمد الحصرىالخميس، 19 يونيو 2025 07:52 م
انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي المقامة حالياً على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية بالتعادل السلبي.
الأهلى بالميراس
الجمهور يساند النادى الأهلى
زيزو
جاءت بداية المباراة حماسية من الأهلي الذي ضغط مُبكراً ونشط المارد الأحمر عن طريق تريزيجيه ووسام وبن رمضان ولعب أكثر من مرة لكن دون خطورة حقيقية ، فيما اعتمد الفريق البرازيلي على الهجمات المرتدة.
توقف اللعب لمدة دقيقة تقريباً بسبب علاج وسام أبو علي الذي تعرض لإصابة نتيجة كرة مشتركة مع أحد لاعبي بالميراس قبل أن يواصل اللاعب المشاركة في المباراة عقب تلقي العلاج.
استعاد بالميراس السيطرة على المباراة وفرض نفسه على اللقاء، وأشهر الحكم الأنجليزي تايلور بطاقة حمراء للاعب بالميراس فيجا بعد تدخله العنيف ضد أحمد سيد زيزو لكن بعد الرجوع إلى غرفة تقنية الفيديو "الفار" تم إلغاء الطرد والإكتفاء ببطاقة صفراء، ونشط أداء الأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول مع هجمات مُتباعدة من الفريق البرازيلي ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة قبل أن ينال يحيى عطية الله بطاقة صفراء أخرى لنفس السبب بعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
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عمرو كمال
قفشة ووسام
محمد هانى
مشجعين بالميراس البرازيلي
ويُدير المباراة ، الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.
نزول الشناوى أرض الملعب
وسام أبو على مباراة الأهلى وبالميراس
وسام أبو على
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