شكرا لقرائتكم خبر عن الـ VAR يلغي طرد لاعب بالميراس نتيجة الخشونة مع زيزو في مباراة الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ألغت غرفة الفار طرد رافائيل فيجا لاعب بالميراس البرازيلي نتيجة الخشونة مع أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي في الدقيقة 37 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، بعدما أشار حكم الساحة بوجود حالة طرد.



الأهلى بالميراس

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ويضم الأهلي، للمباراة كلاً من:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.



الجمهور يساند النادى الأهلى



تريزيجيه



جماهير بالميراس البرازيلي



جمهور الأهلى خلال مباراة بالميراس

فيما جاء تشكيل بالميراس، كالتالي: ويفيرتون، خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي، أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا ، فاكوندو توريس – فيتور روكي وإستيفاو.

ويُدير مباراة الليلة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.



عمرو كمال



قفشة ووسام



محمد هانى



مشجعين بالميراس البرازيلي



نزول الشناوى أرض الملعب



وسام أبو على مباراة الأهلى وبالميراس