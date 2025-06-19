شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو أساسياً لأول مرة في تشكيل الأهلي ضد بالميراس بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

ظهر أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي لأول مرة مع الفريق بشكل رسمي في التشكيل الأساسي للفريق بعدما تواجد في التشكيل الرسمي لمباراة بالميراس البرازيلي الليلة في كأس العالم للأندية.

وأعلن الأهلي ضم زيزو يوم 6 يونيو الجاري بشكل رسمي بعد إنتهاء عقده مع الزمالك وظهر اللاعب لأول مرة بقميص الأهلي في ودية باتشوكا المكسيكي يوم 8 يونيو ثم ظهر بديلاً أيضاً في أول إختبار رسمي أمام إنتر ميامي الأمريكي في إفتتاح كأس العالم للأندية قبل أن يتواجد في التشكيل الرسمي أمام بالميراس.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة بالميراس ، كلاً من : محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.

ويلتقي الأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

اللقاء هو الثالث بين الأهلي وبالميراس في تاريخ البطولة.. اللقاء الأول في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية نسخة 2020، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، وفاز الأهلي 3-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز بالميدالية البرونزية، وكان اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وفاز بالميراس بهدفين للاشئ.

وتقام كأس العالم للأندية هذا العام 2025 بنظام جديد، حيث تقام البطولة كل أربع سنوات بنظام كأس العالم للمنتخبات، يشارك 32 فريقاً تمثل قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة معاً بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد فريقان من كل مجموعة بإجمالي ستة عشر فريقاً ليبدأ دور الستة عشرة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.