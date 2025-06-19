شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة..هجوم من الأهلي وبالميراس والتعادل السلبي يفرض نفسه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي المقامة حالياً على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بأمريكا ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.



بن رمضان وريتشارد ريوس خلال المباراة

جاءت بداية المباراة حماسية من الأهلي الذي ضغط مُبكراً ونشط المارد الأحمر عن طريق تريزيجيه ووسام وبن رمضان ولعب أكثر من مرة لكن دون خطورة حقيقية ، فيما اعتمد الفريق البرازيلي على الهجمات المرتدة.

توقف اللعب لمدة دقيقة تقريباً بسبب علاج وسام أبو علي الذي تعرض لإصابة نتيجة كرة مشتركة مع أحد لاعبي بالميراس قبل أن يواصل اللاعب المشاركة في المباراة عقب تلقي العلاج.

استعاد بالميراس السيطرة على المباراة وفرض نفسه على اللقاء.

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ويضم الأهلي، للمباراة كلاً من:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل بالميراس، كالتالي: ويفيرتون، خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي، أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا ، فاكوندو توريس – فيتور روكي وإستيفاو.