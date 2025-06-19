شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة ..تعادل سلبي بين الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي المقامة حالياً على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بأمريكا.



بن رمضان وريتشارد ريوس خلال المباراة

جاءت بداية المباراة حماسية من الأهلي الذي ضغط مُبكراً ونشط المارد الأحمر عن طريق تريزيجيه ووسام وبن رمضان ولعب أكثر من مرة لكن دون خطورة حقيقية ، فيما اعتمد الفريق البرازيلي على الهجمات المرتدة.

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ويضم الأهلي، للمباراة كلاً من:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل بالميراس، كالتالي: ويفيرتون، خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي، أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا ، فاكوندو توريس – فيتور روكي وإستيفاو.

ويُدير مباراة الليلة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.

عطية الله

اللقاء هو الثالث بين الأهلي وبالميراس في تاريخ البطولة.. اللقاء الأول في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية نسخة 2020، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، وفاز الأهلي 3-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز بالميدالية البرونزية، وكان اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وفاز بالميراس بهدفين للاشئ.

وتقام كأس العالم للأندية هذا العام 2025 بنظام جديد، حيث تقام البطولة كل أربع سنوات بنظام كأس العالم للمنتخبات، يشارك 32 فريقاً تمثل قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة معاً بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد فريقان من كل مجموعة بإجمالي ستة عشر فريقاً ليبدأ دور الستة عشرة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.