شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو : كنت مُحبط بعد مباراة إنتر ميامي وجاهزون لمواجهة بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

قال الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي أن فريقه جاهز لمباراة بالميراس البرازيلي بعد قليل في كأس العالم للأندية ، وأوضح ريبيرو في تصريحات مُقتضبة قبل إنطلاق اللقاء بدقائق ، قائلاً: جاهزون لتقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة جيدة أمام الفرييق البرازيلي رغم قوته.

وواصل المدرب الاسباني: كنت مُحبط عقب مباراة إنترميامي بسبب عدم استغلال الفرص الكثيرة التي سنحت لنا وأتمنى أن ننجح في تسجيل أهداف والفوز الليلة.

وتعادل الأهلي سلباً مع إنتر ميامي في إفتتاح كأس العالم للأندية فجر الاحد الماضي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

ويلتقي الأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

اللقاء هو الثالث بين الأهلي وبالميراس في تاريخ البطولة.. اللقاء الأول في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية نسخة 2020، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، وفاز الأهلي 3-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز بالميدالية البرونزية، وكان اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وفاز بالميراس بهدفين للاشئ.

وتقام كأس العالم للأندية هذا العام 2025 بنظام جديد، حيث تقام البطولة كل أربع سنوات بنظام كأس العالم للمنتخبات، يشارك 32 فريقاً تمثل قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة معاً بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد فريقان من كل مجموعة بإجمالي ستة عشر فريقاً ليبدأ دور الستة عشرة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.