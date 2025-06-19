شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور أبو ريدة.. الأهلي وبالميراس يتبادلان الدروع قبل مباراتهما بمونديال الأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص خالد مرتجي نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس البعثة في أمريكا على تبادل الدرع مع مسئولي نادي بالميراس البرازيلي بحضور هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، قبل مباراة الفريقين والتي تجمعهما اليوم الخميس على استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

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ويضم الأهلي، للمباراة كلاً من:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل بالميراس، كالتالي: ويفيرتون، خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي، أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا ، فاكوندو توريس – فيتور روكي وإستيفاو.

ويُدير مباراة الليلة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.



ابور ريدة ومرتجي والجارجي



الاهلي وبالميراس يتبادلان الدروع



رع الأهلي لرئيسة بعثة بالميراس



مرتجي يتسلم درع بالميراس