شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يتفقدون أرضية ملعب ميتلايف قبل مواجهة بالميراس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو الأهلي على تفقد أرضية استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية قبل مباراتهم مع بالميراس البرازيلي والتي تجمعهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

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ويضم تشكيل الأهلي، للمباراة كلاً من:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان ، أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل بالميراس، كالتالي: ويفيرتون، خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي، أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا ، فاكوندو توريس – فيتور روكي وإستيفاو.

ويُدير مباراة الليلة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.



بن شرقي



بيكهام والدبيس وطاهر



دبيس



سيحا



طاهر



كوكا



لاعبي الاهلي



مروان



ياسر