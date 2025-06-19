- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعلن رسمياً تعيين علاء عبدالعال مديراً فنياً للفريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تعيين علاء عبدالعال مديراً فنياً للفريق الأول استعدادا لإنطلاق مباريات الدورى المصرى الموسم المقبل مطلع أغسطيس القادم.
ويأتي الجهاز المعاون له كالتالى :
وتولى قيادة فريق غزل المحلة الموسم الماضى 4 مدربين وهم أحمد عيد عبد الملك وشوقى غريب والقبرصى بابا فاسيليو ومحمد عودة ، واحتل غزل المحلة المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز الموسم المنتهى برصيد 23 نقطة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز