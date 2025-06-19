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مونديال الأندية: إدخال مبابي المستشفى بسبب معاناته من التهاب حاد في المعدة

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مونديال الأندية: إدخال مبابي المستشفى بسبب معاناته من التهاب حاد في المعدة

الرياص - اسماء السيد - ميامي : أُدخل نجم الاسباني لكرة القدم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى المستشفى لمعاناته من إلتهاب حاد في المعدة والامعاء، وفقا لما أعلن ناديه الخميس.

وقال النادي الملكي في بيان "لاعبنا كيليان مبابي يعاني من حالة حادة من التهاب المعدة والأمعاء وتم نقله إلى المستشفى من أجل الخضوع لسلسلة من الاختبارات واتباع مسار العلاج المناسب".

وتحوم الشكوك حيال مشاركة مبابي في مباراة فريقه الثانية ضد باتشوكا المكسيكي ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية المقررة الاحد المقبل.

وأعلن النادي الملكي أن المهاجم الفرنسي الذي غاب عن المباراة الاولى ضد الهلال السعودي (1 1)، سيخضع للفحوصات والعلاج في المستشفى مشيرا الى أن أعراض التهاب المعدة تشمل الإسهال والقيء والحمى وفقدان الشهية وآلام البطن والتقلصات العضلية.

وعندما سُئل مدرب ريال مدريد الجديد شابي ألونسو، عن حالة مهاجمه ابن الـ 26 عاما بعد مباراة الهلال، أجاب قائلا "لا أعرف إن كان مبابي سيعود للمباراة القادمة. سنرى".

وتابع "لم يكن على ما يرام في اليومين الماضيين. إنه مريض".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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