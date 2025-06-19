الامارات | مدرب العين يدافع عن حارس مرماه رغم استقباله 5 أهداف: «لم يكن في موقف سهل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دافع مدرب نادي العين، الصربي، فلاديمير إيفيتش، عن حارس مرمى فريقه، رغم استقباله خمسة أهداف نظيفه في المباراة الأخيرة أمام يوفنتوس الإيطالي في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدًا أن الحارس لم يكن في موقف سهل خلال مجريات اللقاء.

وافتقر العين خلال هذه المباراة إلى التوازن والتنظيم، خصوصا في الخطوط الخلفية. فالدفاع، الذي كان الحلقة الأضعف بوضوح، كشف مساحات كبيرة استغلها لاعبو «السيدة العجوز» بذكاء وسلاسة، في حين بدا حارس المرمى البرتغالي، روي باتريسيو، عاجزًا أمام الطوفان الهجومي الإيطالي.

وتسببت الخسارة في احتلال الفريق للمركز الأخير بدون رصيد، في حين يتصدر المجموعة السابعة فريق يوفنتوس الإيطالي، يليه مانشستر سيتي الإنجليزي ثانياً، والوداد المغربي ثالثا.

وأقر إيفيتش، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، بصعوبة المواجهة أمام يوفنتوس، مشيرًا إلى أن نتيجة المباراة تعكس الفوارق في الخبرة والاستعداد، لكنها، في الوقت ذاته، تمثل فرصة للتعلّم والتطور.

وقال: «كنا ندرك تمامًا أن مهمتنا لن تكون سهلة، وبذلنا كل ما في وسعنا على أرض الملعب، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء، خاصة في بداية اللقاء، ومنحناهم ثقة مفرطة ساهمت في تسجيل أهداف مبكرة».

وأضاف: «النتيجة قد تبدو قاسية، لكن هذه هي كرة القدم. ارتكبنا أخطاء فردية، وسنقوم بتحليلها مع اللاعبين. والبطولة لا تزال في بدايتها، وعلينا أن نُظهر ردة فعل قوية».

وأكد المدرب أن الفريق يتواجد في مجموعة تضم اثنين من أقوى الفرق الأوروبية، وهو ما كان واضحًا منذ البداية. وأضاف: «علينا الآن التركيز على استشفاء اللاعبين وتجهيزهم بأفضل شكل ممكن للمباراتين المقبلتين».

ورغم صعوبة الانطلاقة، بدا المدرب متمسكًا بالأمل في تحسين الصورة، ومصممًا على إظهار ردة فعل قوية في الجولات المقبلة، خصوصًا أمام مانشستر سيتي، إذ قال: «نعرف تمامًا من سنواجه في الجولة المقبلة. مانشستر سيتي من بين أفضل الفرق في أوروبا. علينا أن نكون أكثر تماسكًا، ونقدم أفضل أداء لدينا دفاعيًا وهجوميًا».

كما دافع المدرب عن حارس المرمى، روي باتريسيو، مؤكدًا أنه لم يكن في موقف سهل، قائلاً: «باتريسيو يتمتع بخبرة كبيرة وجاء لمساعدتنا. الجميع في الفريق يعمل بجد ويُظهر التزاماً كبيراً، ولا يمكنني أن أوجه اللوم لأحد. واجهنا فريقاً متمرساً وتفوق علينا فنياً وبدنياً، وهذا هو الواقع الذي علينا أن نتعامل معه».

وختم إيفيتش تصريحاته بإبداء ثقته في قدرة الفريق على العودة، رغم البداية الصعبة، قائلاً: «نحن ما زلنا في قلب المنافسة، والطموح لم يتغير. نثق في لاعبينا، وسنعمل بجد للاستعداد للمواجهة القادمة بالشكل المطلوب».