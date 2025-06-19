شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة لم تهز الشباك.. هل يسجل الأهلى اليوم أول أهدافه بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل انطلاق مواجهة الأهلى وبالميراس البرازيلي ، والتي تجمعهما اليوم الخميس بتمام السابعة مساء على استاد ميتلايف بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، تعد المجموعة الأولى التى (الأهلي – ميامي – بورتو – بالميراس) هى الوحيدة بعد نهاية الجولة الأولى من المونديال التي لم تشهد أي أهداف حتى الآن.

وانتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعة بتعادل الأهلي مع انتر ميامي بدون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بالميراس وبورتو.

ويأمل النادى الأهلى أن يضع بصمته الاولى تهديفيا، اليوم فى كأس العالم 2025 بشباك البرازيليين، فى اللقاء الثالث الذى يجمعه مع بالميراس في تاريخ البطولة، اللقاء الأول في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية نسخة 2020، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، وفاز الأهلي 3-2 بضربات الترجيح ، وفاز بالميدالية البرونزية، وكان اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وفاز بالميراس بهدفين للاشئ.

ويدخل الأهلى مباراة بالميراس اليوم بالتشكيل التالى :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان

الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود ترزيجيه، وسام أبو علي

يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي:

محمد سيحا - مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رمضان - جراديشار - كريم الديبيس - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - أحمد رضا - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا.