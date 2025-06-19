شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة الكراسى الموسيقية شعار أندية الكرة النسائية استعدادا للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لعبة الكرة الموسيقية" تجسدت في تحركات أندية الكرة النسائية بشأن المدربين، حيث يستعد كل نادٍ على قدم وساق من أجل تجهيز الفريق لانطلاق منافسات الدورى الممتاز للكرة النسائية فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وأخطر اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز للكرة النسائية بأن يضم كل فريق 3 لاعبات أجنبيات كحد أقصى بالدورى الجديد، مقابل اثنتين في دوري القسم الثاني، ولا تعتبر اللاعبة الفلسطينية أجنبية.

وتحركت الأندية التي خرجت من الموسم الماضى بدون ألقاب إلى تغيير المدربين بحثا عن تحقيق الألقاب، حيث حقق فريق مسار لقب دورى الكرة النسائية وحصول الأهلى على كأس مصر، وتنتظرهما مواجهة في كأس السوبر المصرى.

لعبة الكرة الموسيقية نفذتها بعض الأندية بنجاح بخصوص المدربين وهو ما نستعرضه في التقرير التالى.. أحمد رمضان من مسار إلى دجلة

بدأ أحمد رمضان الموسم الماضى مدربا لفريق مسار الذى حقق اللقب ولكن لم يكمل مشواره بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر للسيدات، ثم نجح وادى دجلة في التعاقد معه ليكون مدربا للفريق النسائية في الموسم المقبل.

وذلك بعد توجيه مسئولى نادى وادى دجلة الشكر للجنوب أفريقية شيلين بوسين مدرب فريق الكرة النسائية، بعد خسارة الفريق لكأس مصر أمام الأهلى بهدف نظيف وخروجه بدون ألقاب هذا الموسم.

محمد عزت من دجلة إلى الزمالك

تولى محمد عزت الإدارة الفنية لفريق الزمالك في الموسم المقبل بعد الرحيل عن تدريب وادى دجلة، ليضم جهازه كل من نشوى شرابي مساعداً للمدير الفني، ومحمود خميس مساعداً، وياقوت فاروق مدرباً لحراس المرمى، وسيف الدين خالد مديراً إدارياً، وإيمان جمال طبيبة للفريق، وذلك خلفا للراحل عادل حسين.

عادل حسين من الزمالك إلى زد

بدأ عادل حسين الموسم الماضى مديرا فنيا لفريق الزمالك إلا أن الزمالك وجه له الشكر بعد خروج الفريق دون تحقيق أي لقب في أول مواسمه والاكتفاء بالمركز الرابع.

ونجح فريق زد في التعاقد مع عادل حسين ليقود الفريق في الموسم المقبل بعد توجيه الشكر إلى محمود خلف بعد خروج الفريق دون تحقيق أي لقب واحتلال المركز السابع برصيد 39 نقطة جمعها من 12 فوزا وتعادلين و10 هزائم.

عبد الفتاح عباس إلى مودرن سبورت

تعاقد مسئولو نادى مودرن سبورت مع عبدالفتاح عباس مدرب الجونة والطيران وبالم هيلز والعين السعودي السابق، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفا للمدربة مروة الحواط بعدما قاد الفريق لإنهاء الموسم في المركز السادس برصيد 44 نقطة جمعها من 14 فوزا وتعادلين و9 هزائم.