شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى "صائد الميداليات البرونزية" فى كأس العالم للأندية قبل لقاء بالميراس البرازيلي والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الأهلى مباراة قوية في السابعة مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية أمام بالميراس البرازيلي في ثانى مواجهات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

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ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق أن خاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

الأهلي هو أكثر الفرق العربية مشاركة في كأس العالم للأندية، بـ9 مشاركات سابقة.

وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية بحصده المركز الثالث في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وبجانب 4 ميداليات برونزية، حصل "المارد الأحمر" على المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، والرابع في 2012 و2022.

وتعادل فريق الأهلى مع إنتر ميامى الأمريكي سلبيا في أولى مبارياته في دور المجموعات بكأس العالم للأندية، والتي شهدت تألقا واضحا من حارسى المرمى.