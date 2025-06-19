شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات تامر مصطفى للبقاء مع الإسماعيلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عن طلباته من أجل الاستمرار على القيادة الفنية للدراويش فى الموسم المقبل بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم.

وأكد تامر مصطفى فى تصريحات تليفزيونية، أن أول المطالب التى يجب على إدارة الإسماعيلى تنفيذها هو فتح القيد وحل أزمة الإيقاف من أجل تدعيم الفريق بصفقات قوية.

وأضاف مدرب الإسماعيلى، أن الدراويش يحتاج لاعبين ذوى شخصيات قوية قبل أن يكونوا لاعبين كرة، لأن هناك لاعبين فى الفريق يمتلكون قدرات فنية جيدة ولكن لا يتحملون ضغط جماهير الإسماعيلى، ويقدمون مستويات جيدة خارج الإسماعيلية.

وأوضح أن من ضمن المطالب المهمة التعاقد مع 5 لاعبين أفارقة على أعلى مستوى لكى يشيلوا الفريق ويساعدوا اللاعبين الصغار، والأفارقة أسعارهم أقل بكتير من المصريين حاليا.

وتابع: "جمهور الإسماعيلى جمهور عنده شغف للكرة غير طبيعى، مستوى الفريق عالى أو ضعيف هو موجود وبيشجع لآخر دقيقة، بشكرهم على دعمهم وبتمنى لهم التوفيق دائما".