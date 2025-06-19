شكرا لقرائتكم خبر عن كأنك هناك.. شاهد ملعب ميتلايف مسرح مواجهة الأهلى وبالميراس بمونديال للأندية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحة النادي الأهلي على فيسبوك، صورا لملعب مباراته مع بالميراس البرازيلي التي تنطلق في السابعة مساء اليوم، وهو أحد أكبر ملاعب كأس العالم للأندية وواحد من ضمن أغلى الملاعب في العالم.

ويستضيف ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، مباراة الأهلي وبالميراس، ويعتبر أغلى ملعب في التاريخ، إذ أن تكلفة بناءه وصلت إلى 1.7 مليار دولار أمريكي.

وتصل سعة ملعب "ميتلايف" إلى 82,500 متفرج، وافتُتح الملعب عام 2010، ليحل محل ملعب جاينتس القديم، وقد بُني باستثمار مشترك من الفريقين.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي، أمس في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

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وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن طاقم التحكيم الذى سيقود المواجهة المرتقبة بين النادى الأهلي ضد بالميراس البرازيلي، فى إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.



استاد ميتلايف مسرح مواجهة الأهلى وبالميراس



استاد ميتلايف مسرح مواجهة الأهلى وبالميراس



استاد ميتلايف مسرح مواجهة الأهلى وبالميراس



استاد ميتلايف مسرح مواجهة الأهلى وبالميراس



استاد ميتلايف مسرح مواجهة الأهلى وبالميراس



استاد ميتلايف مسرح مواجهة الأهلى وبالميراس