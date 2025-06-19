شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد بالميراس.. غيابات الأحمر أمام بطل البرازيل "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

يفقد فريق الأهلى في السابعة مساء اليوم الخميس، 3 لاعبين أمام بالميراس البرازيلي على ملعب «ميتلايف» فى ثانى مواجهات دور المجموعات فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى الولايات الأمريكية المتحدة.

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شهدت قائمة النادي الأهلي غياب 3 من أبرز نجوم الفريق، بسبب الإصابة وهم، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا.



إصابات الأهلى

ويُدير مباراة الليلة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.

ويتطلع الأهلي للفوز على العملاق البرازيلي من أجل الصعود "فلكياً" إلى دور الـ16 بالبطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 نادياً، ويسعى بطل مصر لحصد أول فوز في هذه البطولة بعد التعادل السلبي في الجولة الإولى أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الإسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وسواريز وبوستيكس، ويعلم الأهلي بقيادة مدربه الأسباني خوسيه ريبيرو صعوبة مواجهة الليلة أمام الفريق البرازيلي القوي.