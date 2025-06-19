شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد ميتلايف قبل مواجهة بالميراس بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل حافلة فريق الأهلي إلى استاد ميتلايف الذي يستضيف مباراته أمام بالميراس البرازيلي ي الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

اللقاء هو الثالث بين الفريقين في تاريخ البطولة.. اللقاء الأول في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية نسخة 2020، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، وفاز الأهلي 3-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز بالميدالية البرونزية، وكان اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وفاز بالميراس بهدفين للاشئ.

وتقام كأس العالم للأندية هذا العام 2025 بنظام جديد، حيث تقام البطولة كل أربع سنوات بنظام كأس العالم للمنتخبات، يشارك 32 فريقاً تمثل قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة معاً بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد فريقان من كل مجموعة بإجمالي ستة عشر فريقاً ليبدأ دور الستة عشرة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

بدأت البطولة عام 2000 بمشاركة ثمانية فرق من القارات الست، منها ناديان من كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية، وفريق واحد من كل قارة من القارات الأربع الأخرى، قسمت الفرق الثمانية لمجموعتين، ولعب أول المجموعة الأولى مع نظيره في المجموعة الثانية على كأس البطولة، ثم توقفت البطولة أربعة أعوام بعد اعتراض أندية أوروبا على طول وقت البطولة مع ضعف عوائدها، وبداية من عام 2005 عادت البطولة بنظام جديد، فتلعب فرق قارات إفريقيا وآسيا والكونكاكاف وأوقيانوسيا معاً ليصعد منها فريقان لنصف النهائي، يلتقيان مع بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، والفائزان يلعبان على كأس البطولة.

أقيمت عشرين نسخة من البطولة بنظامها القديم، شارك الأهلي خلالها تسع مرات، وخلال مشاركاته التسع وصل الأهلي للدور نصف النهائي ست مرات، حقق في أربعة منها أعوام 2006، 2021، 2022، 2023 المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات أربعة مرات.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

انتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعة بتعادل الأهلي مع انتر ميامي بدون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بالميراس وبورتو.