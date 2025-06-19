شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الطيور المهاجرة شعار الأهلى والزمالك في الميركاتو الصيفى.. تريزيجيه الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عودة الطيور المهاجرة سعار رفعه الأهلى والزمالك لتدعيم صفوفهم في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للبطولات المقبلة ومحاولة تحقيق العديد من الألقاب في الموسم الجديد.

وتحرك الأهلى مبكرا نظرا لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية المقامة في الوقت الحالي في أمريكا، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية نظرا للمنافسة القوية التي يشارك فيها.

لاعبو الأهلى

ونجح الأهلى في إعادة أبنائه لتدعيم صفوفه فكانت التحرك الأول نحو محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركى الذى انتهت إعارته للريان القطرى في صفقة قوية جدا للمارد الأحمر.

كما استعار حمدى فتحى لاعبه السابق من الوكرة القطرى لمدة شهر للمشاركة في كأس العالم للأندية وهناك محاولات من الأهلى لتحويل الإعارة إلى شراء بشكل نهائي.

وقبل منافسات كأس العالم للأندية تعاقد مع أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلى السابق من سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

لاعبو الزمالك

على نفس الطريقة، يسعى نادى الزمالك لتدعيم صفوفه بشكل قوى استعدادا للموسم المقبل، بعدما اكتفى هذا الموسم بتحقيق لقب كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

تحرك الزمالك جاء تجاه لاعبيه السابقين، فدخل مسئولو الزمالك في مفاوضات قوية مع مصطفى فتحى لاعب بيراميدز لإعادته مرة أخرى إلى صفوفه على طريقة عمر جابر.

كما دخل الزمالك في مفاوضات قوية مع طارق حامد لاعبه السابق بعد انتهاء تعاقده مع ضمك السعودى، لتدعيم خط وسطه في الموسم المقبل، واقترب الطرفان من الاتفاق.

ويأمل مسئولو الزمالك في التوصل إلى اتفاق مع البنك الأهلى لضم مهاجمه أسامة فيصل أحد أبناء ميت عقبة، والذى كان ينافس على هداف بطولة الدورى.