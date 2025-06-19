شكرا لقرائتكم خبر عن لمن تبتسم المواجهة الثالثة بين الأهلى وبالميراس فى كأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى فى السابعة مساء اليوم الخميس، فريق بالميراس البرازيلي على ملعب «ميتلايف» فى ثانى مواجهات دور المجموعات فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى الولايات الأمريكية المتحدة.

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المواجهات الثالثة

التقى الأهلى مع بالميراس البرازيلى مرتين فى كأس العالم للأندية 2021 و2022، فى فبراير 2021 بقطر، انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، والتى حسمها الأهلى بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية.

وفى 8 فبراير 2022، فاز بالميراس على الأهلى بهدفين دون رد فى الإمارات فى نصف النهائى، وستكون مباراة اليوم الثالثة بين الفريقين ستكون حاسمة في تاريخ مواجهات الفريقين، فلمن تبتسم هذه المواجهة بينهما.

ويعول خوسيه ربييرو في مباراة الليلة على خبرات وقدرات لاعبيه والتي يأتي في مقدمتهم وسام أبو علي وتريزيجيه الذي سيُشارك أساسياً الليلة ولن يجلس على الدكة عقاباً له على أزمة ركلة الجزاء في مباراة إنتر ميامي كما زعم البعض مؤخراً، لأن اللاعب تقبّل الغرامة المالية الكبيرة التي تم توقيعها عليه وتخطت المليون جنيه، كما ينوي المدير الفني الإعتماد على أحمد سيد زيزو أساسياً في مباراة الليلة بسبب غياب إمام عاشور للإصابة، أما الجبهة اليسرى فهناك مفاضلة بين مصطفى العش وكريم الدبيس لقيادتها بعد إصابة كوكا بكدمة في الركبة وإن كانت فرص العش هي الأكبر للمشاركة أساسياً، فيما رفض المدير الفني فكرة الإستعانة بالظهير المغربي يحيى عطية الله لأنه سيرحل من الأهلي قريباً بعدما رفض النادي شراءه نهائياً بعد إنتهاء إعارته من نادي سوتشي الروسي بإنتهاء كأس العالم للأندية .

في المقابل، يتطلع بالميراس للفوز على الأهلي الليلة من أجل الإقتراب كثيراً من التأهل للدور التالي في البطولة،ويسعى أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس لإستغلال الفرص التي تُتاح لفريقه أمام مرمى المنافس وتسسجيلها لأهداف بإعتبار أنه هذه الأزمة هي أكبر أزمات فريقه وظهرت بوضوح في مباراة بورتو الأخيرة، ويعول مدرب الفريق البرازيلي على الحلول الفردية لنجومه والقادرة على فك شفرة الأهلي ، ورفض مدرب بالميراس التقليل من الأهلي وشدد على أن بطل مصر صاحب خبرات طويلة في كأس العالم للأندية ولابد من إحترامه جيداً للفوز عليه.