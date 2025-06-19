شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني أسطورة الاسكواش تزور " الخليج 365" بعد تتويجها ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

زارت البطلة المصرية وأسطورة الاسكواش، نور الشربيني بطلة العالم، مقر مؤسسة ”الخليج 365”، اليوم الخميس، رفقة شقيقها عمر الشربيني، وكان فى استقباله قيادات الجريدة في مقدمتهم ، علا الشافعي رئيس التحرير، ودندراوي الهواري رئيس التحرير التنفيذي،ومحمود جاد رئيس التحرير التنفيذي وعاطف العربي رئيس قطاع الرياضة.

وأشادت نور الشربيني بالأداء المهني المتميز لمؤسسة الخليج 365 ، وقدمت التهنئة والشكر للزملاء في الجريدة على تميزهم في التغطيات الصحفية وأدائهم المهني المتميز في الكثير من الأحداث التي شهدها البلاد على جميع الأصعدة.

وأطّلعت نجمة الاسكواش على سير العمل فى صالة تحرير ”الخليج 365”، وتعرف على ماكينة عمل إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية، إضافة إلى الاستوديو الخاص بالجريدة، مؤكدة أنها تتابع كل جديد عن الاخبار الرياضية فى مصر والوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

وكشفت نور الشربيني خلال زيارتها، أن الخليج 365 مؤسسة صحفية وإعلامية تعد من أهم المواقع فى الوطن العربى، رأت فيها الاحترافية والالتزام المهنى والأداء الجماعى والمعلومات المؤكدة، وشكرت كل عناصر المؤسسة على مجهودهم الكبير وتمنت لهم النجاح الدائم.