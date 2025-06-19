شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالخميس، 19 يونيو 2025 03:20 م
يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض واحدة من أهم مبارياته خلال الفترة الحالية حينما يواجه نظيره بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الإولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا.
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س: ماذا فعل الأهلي في المباراة الافتتاحية؟
ج: خاض الأهلي مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، كما تعادل بالميراس مع بورتو البرتغالي سلبياً على ملعب "ميتلايف" فى مدينة "نيويورك"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.س: من هو حكم مباراة الأهلي وبالميراس؟
ج: يُدير مباراة الليلة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.
ج: يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء في مباراة الليلة، فيما يرتدي حارس مرماه الطاقم الأصفر كاملًا، بينما يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر الغامق والجوارب البيضاء، وحارس مرماه اللون الأزرق كاملًا.
بينما يأتي غياب أحمد نبيل كوكا عن مواجهة بالميراس البرازيلي بسبب كدمة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
بينما تأكد غياب إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، عن مباريات الفريق في كأس العالم للأندية، بعد إصابته في اللقاء الماضي أمام إنتر ميامي بكسر في الترقوة وخضوعه لعملية جراحية.
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