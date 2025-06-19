شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

عقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين في فندق الإقامة في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك لمراجعة التعليمات الفنية قبل مواجهة بالميراس البرازيلي اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وقام المدير الفني بمراجعة خطة اللعب والتكليفات الخاصة بكل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء، وطالب اللاعبين بالتركيز التام خلال أحداث اللقاء، كما شرح بعض نقاط القوة والضعف في الفريق البرازيلي.

ويخوض الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للبطولة، اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

اللقاء هو الثالث بين الفريقين في تاريخ البطولة.. اللقاء الأول في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية نسخة 2020، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف، وفاز الأهلي 3-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز بالميدالية البرونزية، وكان اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي لنسخة 2021، وفاز بالميراس بهدفين للاشئ.

وتقام كأس العالم للأندية هذا العام 2025 بنظام جديد، حيث تقام البطولة كل أربع سنوات بنظام كأس العالم للمنتخبات، يشارك 32 فريقاً تمثل قارات العالم، وتقسم الفرق إلى ثماني مجموعات، وتلعب فرق كل مجموعة معاً بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد فريقان من كل مجموعة بإجمالي ستة عشر فريقاً ليبدأ دور الستة عشرة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

بدأت البطولة عام 2000 بمشاركة ثمانية فرق من القارات الست، منها ناديان من كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية، وفريق واحد من كل قارة من القارات الأربع الأخرى، قسمت الفرق الثمانية لمجموعتين، ولعب أول المجموعة الأولى مع نظيره في المجموعة الثانية على كأس البطولة، ثم توقفت البطولة أربعة أعوام بعد اعتراض أندية أوروبا على طول وقت البطولة مع ضعف عوائدها، وبداية من عام 2005 عادت البطولة بنظام جديد، فتلعب فرق قارات إفريقيا وآسيا والكونكاكاف وأوقيانوسيا معاً ليصعد منها فريقان لنصف النهائي، يلتقيان مع بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، والفائزان يلعبان على كأس البطولة.

أقيمت عشرين نسخة من البطولة بنظامها القديم، شارك الأهلي خلالها تسع مرات، وخلال مشاركاته التسع وصل الأهلي للدور نصف النهائي ست مرات، حقق في أربعة منها أعوام 2006، 2021، 2022، 2023 المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات أربعة مرات.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

انتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعة بتعادل الأهلي مع انتر ميامي بدون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بالميراس وبورتو.