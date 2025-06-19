الأهلى يواصل أرقامه القياسية أمام بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية

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يواصل فريق الأهلى أرقامه القياسية في بطولة كأس العالم للأندية عندما يواجه فى السابعة مساء اليوم الخميس، بالميراس البرازيلي على ملعب «ميتلايف» فى ثانى مواجهات دور المجموعات فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى الولايات الأمريكية المتحدة.

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أرقام الأهلى القياسية

خاض الأهلى 26 مباراة فى كأس العالم للأندية فهو ثانى أكثر نادٍ فى تاريخ البطولة من حيث عدد المباريات بعد أوكلاند سيتى النيوزيلندى ويسعى لزيادة رصيده من التواجد فى هذا المحفل العالمى.

وسجل الأهلى 31 هدفًا فى تاريخ مشاركاته، ليصبح ثانى أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف فى تاريخ المونديال.

يشارك الأهلى فى البطولة للمرة الـ11 فى تاريخه (شاملة النسخة الحالية)، كأكثر نادٍ من إفريقيا والعالم العربى ظهورًا فى المونديال.

الأهلى هو النادى العربى والإفريقى الوحيد الذى حقق 4 ميداليات برونزية (2006 – 2020 – 2021 – 2023)، وهو رقم قياسى.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور إدارة لقاء الأهلي أمام بالميراس البرازيلي، والمحدد لها السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتى تستضيفها بالولايات المتحدة الأمريكية.

يحمل أنطوني تايلور ذكرى طيبة مع جماهير الأهلي، إذ تولى إدارة مباراة الفريق أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في نسخة 2023 من مونديال الأندية، والتي انتهت بفوز "المارد الأحمر" بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة، ليمنح الفريق بطاقة التأهل آنذاك.