شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شباب اليد على البحرين في بطولة العالم ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره البحريني بنتيجة 28-19 فى ثانى لقاءات بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجارى فى بولندا.

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالى: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم كلا من: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الشباب مع اسبانيا في ختام الدور الأول بعد غد السبت .