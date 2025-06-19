شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يتابع مباراة الأهلي وبالميراس من ملعب "ميتلايف" والان مع تفاصيل الخبر

يتابع إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، مباراة فريقه أمام بالميراس البرازيلي، والتي تجمع الفريقين في السابعة مساءً، من ملعب "ميتلايف"، بولاية نيوجيرسي الأمريكية ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الإولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا.

وتأكد غياب إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، عن مباريات كأس العالم للأندية، بعد إصابته في اللقاء الماضي أمام إنتر ميامي بكسر في الترقوة وخضوعه لعملية جراحية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم التحكيم الذي سيقود المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي ضد بالميراس البرازيلي، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

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التقى الأهلى مع بالميراس البرازيلي مرتين فى كأس العالم للأندية 2021 و2022 ، في فبراير 2021 بقطر، انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية، وفى 8 فبراير 2022، فاز بالميراس على الأهلي بهدفين دون رد فى الإمارات فى نصف النهائي.

خاض الأهلي مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، كما تعادل بالميراس مع بورتو البرتغالي سلبياً على ملعب "ميتلايف" فى مدينة "نيويورك"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.