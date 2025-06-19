شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاضل بين 5 مدربين لقيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو الزمالك الزمن لإنهاء ملف المدير الفني للفريق، والمقرر أن يتولى المهمة الفنية للفريق في الموسم الجديد بعد انتهاء تعاقد أيمن الرمادى مع الفريق بالتتويج ببطولة كأس مصر.

ويدرس مجلس الزمالك سير ذاتية للمدربين ، يتم المفاضلة بينهم لاختيار أحدهم، ووصل عددهم إلى 5 مدربين من بينهم مدرب أسبانى، وإن كان المجلس يميل الى المدرسة البرتغالية في اختيار المدير الفني.

ويٌعد ألكسندر سانتوس المدير الفني للجيش المغربى هو الأقرب لتولى لتولى مهمة القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

في الوقت الذى وضعت فيه لجنة التخطيط عددًا من الأسماء البرتغالية على رأس قائمة المرشحين، من بينهم مدربون سبق لهم العمل في المنطقة العربية وآخرون يملكون خبرات أوروبية بارزة، ومن المتوقع أن يُحسم ملف المدير الفني الجديد قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد، وسط مطالب جماهيرية بضرورة التعاقد مع مدرب يملك رؤية واضحة وخبرة كافية لقيادة الفريق نحو المنافسة على الألقاب.