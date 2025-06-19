الامارات | مونديال الأندية.. برنامج مباريات الخميس بتوقيت الإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية.. برنامج مباريات الخميس بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يلي برنامج مباريات يوم الخميس 19 يونيو ضمن كأس العالم للأندية في كرة القدم، والمقامة في الولايات المتحدة الأميركية حتى 13 يوليو المقبل (بتوقيت الإمارات):
المباراة الأولى:
بالميراس (البرازيل) × الأهلي (مصر)
الملعب: ميتلايف ستاديوم – نيويورك
التوقيت: 20:00
المباراة الثانية:
إنتر ميامي (الولايات المتحدة) × بورتو (البرتغال)
الملعب: مرسيدس بنز ستاديوم – أتلانتا
التوقيت: 23:00
المباراة الثالثة:
سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) × أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
الملعب: لومين فيلد – سياتل
التوقيت: 02:00 (فجر الجمعة)
المباراة الرابعة:
باريس سان جرمان (فرنسا) × بوتافوغو (البرازيل)
الملعب: روز بول ستاديوم – لوس أنجلوس
التوقيت: 05:00 (فجر الجمعة)
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