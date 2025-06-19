الامارات | الجزيرة يُعيد نشاط كرة اليد إلى ألعابه الجماعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة اليد، عن تلقيه خطاباً رسمياً من نادي الجزيرة يفيد باستئناف نشاط اللعبة داخل النادي، وذلك بالمشاركة في مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2025-2026، على مستوى فئات المراحل السنية (الأشبال – الصغار – البراعم).

وكان نادي الجزيرة قد أعلن، قبل انطلاق الموسم الماضي (2024-2025)، عن إيقاف نشاط كرة اليد على مستوى فريقي الرجال والشباب، قبل أن يمتد قرار الإيقاف لاحقًا ليشمل جميع فرق المراحل السنية.

يُذكر أن اتحاد كرة اليد كان قد أعلن أمس عن نظام مسابقاته للموسم الجديد، والذي يقتصر على مشاركة أندية: الشارقة، شباب الأهلي، مليحة، النصر، دبا الحصن، الوصل، والوحدة في منافسات فئة الرجال، بالإضافة إلى منتخب الشباب الذي سيشارك في بطولة درع الدوري خلال دور واحد من أصل ثلاثة أدوار.

أما في فئة الشباب، فتقتصر المشاركة على أندية: الشارقة، الوصل، البطائح، النصر، إلى جانب منتخب الناشئين الذي سيشارك في الدوري العام فقط.