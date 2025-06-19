شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تملأ ميدان تايم سكوير ليلة مباراة بالميراس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تجمعت جماهير النادي الأهلي في ميدان تايم سكوير بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعداداً للتوجه إلى ملعب مباراة الفريق الأحمر أمام بالميراس البرازيلي، في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة واحدة من أهم مبارياته خلال الفترة الحالية حينما يواجه نظيره بالميراس البرازيلي على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الإولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا.

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ويُدير مباراة الليلة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.



احدى المشجعات



أسرة أهلاوية



الجماهير الاهلاوية



الجماهير



الحضور الجماهيري



المشجعين الصغار



تجمع الجماهير



تشجيع الجماهير



جماهير الاهلي في تايم سكوير



جماهير الاهلي



حماس الجماهير



عشاق الاهلي



علم الاهلي



مشجعة اهلاوية



مشجعي الاهلي



ميدان تايم سكوير



نسر الاهلي

ويتطلع الأهلي للفوز على العملاق البرازيلي من أجل الصعود "فلكياً" إلى دور الـ16 بالبطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 نادياً، ويسعى بطل مصر لحصد أول فوز في هذه البطولة بعد التعادل السلبي في الجولة الإولى أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الإسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وسواريز وبوستيكس، ويعلم الأهلي بقيادة مدربه الأسباني خوسيه ريبيرو صعوبة مواجهة الليلة أمام الفريق البرازيلي القوي.

وحرص ريبيرو على مشاهدة مباراة بالميراس وبورتو البرتغالي الذين يلعبان في نفس مجموعة الأهلي والتي إنتهت بالتعادل السلبي، وشرح ريبيرو للاعبي الأهلي نقاط الخطورة والقوة في الفريق البرازيلي والتي يأتي في مقدمتها، السرعة واللياقة البدنية العالية والمهارات الفردية الكبيرة وإمتلاك الفريق البرازيلي حلول فردية لأكثر من لاعب أبرزها، البرازيلى الشاب استيفاو ويليان الذي سينتقل رسمياً إلى نادي تشيلسى الإنجليزى عقب كاس العالم للأندية ومواطنه فيتور روكي، القادم للنادي البرازيلي من برشلونة الأسباني.

ورغم قوة بالميراس إلا أن المدير الفني للأهلي، قال للاعبيه أن الفوز عليه وارد لأن المنافس البرازيلي لديه أيضاً نقاط ضعف يأتي في مقدمتها، عدم التعامل الجيد مع الكرات العرضية وهو سلاح قوى لو نجح الأهلي في استغلاله.