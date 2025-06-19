شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه بالميراس بالزي الرسمي في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفريق بالميراس البرازيلي، عقد بملعب ميتلايف الذي يستضيف لقاء الفريقين اليوم، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

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حضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، وسمير عدلي المدير الإداري، وحنان الزيني منسق البعثة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، واللواء علاء صلاح المنسق الأمني للفريق، ووائل محمد إداري الفريق، وأحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل حقوق الرعاية بشركة الأهلي لكرة القدم، كما حضر أيضًا مراقب المباراة وطاقم الحكام ومسئولو بالميراس البرازيلي وكذلك مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

شهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي حارس مرماه الطاقم الأصفر كاملًا، بينما يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر الغامق والجوارب البيضاء، وحارس مرماه اللون الأزرق كاملًا.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.