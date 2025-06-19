شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الزمالك تشترط تعيين المدرب الجديد قبل الإعلان عن الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

اشترطت لجنة التخطيط بنادى الزمالك الاستقرار على هوية المدرب الجديد، قبل الإعلان عن الصفقات ،إيماناً منها بدور المدير الفنى،فى تكوين القوام الجديد للفريق الأبيض فى الموسم المقبل،وحتى يكون الأمر مسئولية مشتركة بين اللجنة وجون إدوارد المحتمل تعيينه فى منصب المدير الرياضي.

وترى اللجنة أن إشراك المدير الفني في هذه المرحلة المبكرة يساهم في تحمل المسئولية بشكل مشترك، مع جون إدوارد، حيث أن المدير الفني سيكون هو صاحب الرؤية الفنية في ما يحتاجه الفريق من عناصر، وبالتالي يجب أن يكون له الدور الأهم في اختيار الصفقات الجديدة.

ويعكس هذا التوجه سعي الزمالك نحو الاستقرار الفني والتنظيمي، وتفادي التعاقدات العشوائية التي قد لا تتناسب مع فلسفة المدرب القادم أو احتياجات الفريق الحقيقية، خاصة أن لجنة التخطيط تسعى لتفادي تكرار أخطاء المواسم السابقة، التى تم التعاقد فيها مع عدد كبير من اللاعبين دون وجود خطة واضحة أو انسجام مع الجهاز الفني.