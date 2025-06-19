شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد صلاح يسجل للفراعنة بكأس العالم ويعادل رقم مجدى عبدالغنى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 19 يونيو 2018، نجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، فى تسجيل هدف للفراعنة أمام روسيا التى انتهت بخسارة الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشارك منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا بعد غياب 28 عاماً، لتكون شاهدة على معادلة محمد صلاح لرقم مجدى عبد الغنى الذى سجل هدف مصر الوحيد فى كأس العالم.

وسجل محمد صلاح، هدف مصر فى اللقاء الذى انتهى لصالح البلد المضيف بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، والذى شهد أيضًا تسجيل أحمد فتحى لاعب المنتخب هدفًا بالخطأ فى مرماه.

ويعتبر هدف صلاح حينها هو كسر لعقدة مجدى عبد الغنى الذى سجل للمنتخب فى نسخة 1990 من ركلة جزاء فى لقاء هولندا الذى انتهى بالتعادل 1/ 1.

وخسر منتخب مصر مباراته الثانية فى كأس العالم 2018 بنتيجة قاسية 1-3 أمام روسيا منتخب البلد المضيف فى مواجهة احتضنها ملعب سان بطرسبورج، وضم تشكيل الفراعنة وقتها كلا من: محمد الشناوى وأحمد فتحى وأحمد حجازى وعلى جبر ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومحمد الننى، وتريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومروان محسن.

وتواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى مع كل من روسيا البلد المنظم والمنتخب السعودى وأوروجواى.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.